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Иностранца, который находился в международном розыске, задержали в Алматы

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Задержанный мужчина
Задержанный. Фото: polisia.kz

Гражданин Российской Федерации был задержан алматинскими полицейскими - мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, розыск инициирован управлением федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю РФ.

Известно, что задержанный россиянин подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы - сумма ущерба, причинённого государству, превышает 23 млн рублей (свыше 137,5 млн тенге - прим. ред).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица. В результате слаженной работы подразделений полиции Алматы он был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, и в отношении него инициирована процедура экстрадиции", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Стоит отметить, недавно в Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт.

А в Петропавловске задержали иностранного гражданина, подозреваемого в организации подпольного узла незаконной маршрутизации звонков для мошеннических действий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233382-inostranca-kotoryy-nahodilsya-v-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhali-v-almaty/