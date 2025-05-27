Мужчину осудили за нападение на фельдшера в Астане

В Астане поставили точку в деле об избиении фельдшера скорой помощи - нападавший получил полтора года лишения свободы условно, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Дело рассматривалось по факту умышленного причинение средней тяжести вреда здоровью

Судом установлено, что 29 января 2025 года К., находясь возле дома, в результате возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему С., осуществлявшего служебную деятельность в качестве фельдшера скорой медицинской помощи.

Своими действиями он нанес вред здоровью средней тяжести в виде закрытой черепно-мозговой травмы, отмечают в суде.

Мужчина свою вину признал полностью.

"Приговором суда подсудимый К. признан виновным по ст.107 ч.2 п.2 УК, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с взысканием материального ущерба", - говорится в сообщении суда.

Похожая история произошла в Астане в прошлом году. В июне 2024 года полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате.

Позднее в управлении здравоохранения Астаны сообщили, что инцидент произошел в минувшие выходные, медиков вызвала женщина, сообщается на сайте УОЗ города.

"По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож", - заявили в ведомстве.

Мужчина был арестован.

Также в Актау летом было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу.

Ранее в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.