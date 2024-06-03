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Нападение на фельдшера с ножом в Астане: мужчину арестовали на 10 суток

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане вынесли постановление в отношении мужчины, которого подозревают в нападении с ножом на фельдшера скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов столицы.

По информации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, в Астане привлекли к ответственности мужчину, который угрожал ножом фельдшеру.

"Рассмотрено дело в отношении К. по факту нанесения побоев (ч.1 ст.73-2 КоАП) и в совершении умышленного повреждения чужого имущества (ч.1 ст.147-1 КоАП).

К. привлечен к административной ответственности по двум эпизодам. По первому эпизоду: К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, причинил физическую боль фельдшеру медицинской службы. По второму эпизоду – К. в здании управления полиции в дежурной части камеры временного задержания, сломал кафель на полу, бросив в противоположное окно, разбил стекло.

В судебном заседании К. признал вину, осознал противоправность своих действии, просил прощение. В судебном заседании потерпевший подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушений, назначение наказания оставил на усмотрение суда", - сказано в сообщении суда.

По данным суда, вина мужчины нашла свое подтверждение в судебном заседании.

"Санкция ч.1 ст.73-2 КоАП предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Санкция ч.1 ст.147-1 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Также, постановлением суда К. признан виновным в совершении умышленного повреждения чужого имущества по ч.1 ст.147-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Постановления не вступили в законную силу", - добавили в суде.

Ранее стало известно, что полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате.

Позднее в управлении здравоохранения Астаны сообщили, что инцидент произошел в минувшие выходные, медиков вызвала женщина, сообщается на сайте УОЗ города.

"По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож.

Второй фельдшер сообщил об этом старшему врачу подстанции района Алматы, вызвав полицию. Фельдшер смог вывернуться до приезда полицейских. В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске фельдшеру скорой помощи пришлось связать агрессивного мужчину, напавшего сначала на прохожего, а после и на него самого.

В январе этого года в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111613-napadenie-na-feldshera-s-nozhom-v-astane-muzhchinu-arestovali-na-10-sutok/

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