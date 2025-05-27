От 200 тыс. тенге и выше: карагандинцы платили за "трудоустройство" в престижные компании

В Карагандинской области расследуется дело о мошенничестве - местные жители передавали от 200 тыс. тенге и более якобы за трудоустройство, но работы не получили, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Каркаралинском районе 25-летнюю жительницу областного центра обвиняют в мошенничестве в отношении 10 местных жителей.

"Девушка обманом выманивала деньги, обещая легкое трудоустройство в престижные организации. По данным следствия, она предлагала услуги по трудоустройству, убеждая людей внести предоплату. Суммы варьировались от 200 тыс. тенге и выше - в зависимости от "престижности" предприятия. В некоторых случаях мошенница предлагала помощь в приобретении жилья, получая от граждан до 500 тыс. тенге и более", - рассказали в МВД.

Когда обещанная работа и жилье так и не появились, пострадавшие обратились в полицию. Личность подозреваемой была оперативно установлена. Женщину задержали.

Следствие завершено, материалы готовятся к передаче в суд. Полицейские продолжают проверять ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Не исключено, что количество потерпевших окажется больше", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчину, обещавшего трудоустройство на заводе за 50 тыс. тенге, признали виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Житель Туркестанской области отдал знакомому деньги, надеясь через него получить работу в Египте. Сообщается еще о 7 таких случаях. Общий ущерб составил более 1 млн тенге. Уголовное дело в отношении подозреваемого передали в суд.

В Таразе вынесли приговор двум местным жителям, которые обещали трудоустроить 76 человек в Великобритании. За свои услуги подсудимые получали от 130 тыс. тенге до 1 млн тенге.