Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

От 200 тыс. тенге и выше: карагандинцы платили за "трудоустройство" в престижные компании

Опубликовано:

Офис компании
Офис. Иллюстративное фото: August0802 / Getty Images

В Карагандинской области расследуется дело о мошенничестве - местные жители передавали от 200 тыс. тенге и более якобы за трудоустройство, но работы не получили, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Каркаралинском районе 25-летнюю жительницу областного центра обвиняют в мошенничестве в отношении 10 местных жителей.

"Девушка обманом выманивала деньги, обещая легкое трудоустройство в престижные организации. По данным следствия, она предлагала услуги по трудоустройству, убеждая людей внести предоплату. Суммы варьировались от 200 тыс. тенге и выше - в зависимости от "престижности" предприятия. В некоторых случаях мошенница предлагала помощь в приобретении жилья, получая от граждан до 500 тыс. тенге и более", - рассказали в МВД.

Когда обещанная работа и жилье так и не появились, пострадавшие обратились в полицию. Личность подозреваемой была оперативно установлена. Женщину задержали.

Следствие завершено, материалы готовятся к передаче в суд. Полицейские продолжают проверять ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Не исключено, что количество потерпевших окажется больше", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчину, обещавшего трудоустройство на заводе за 50 тыс. тенге, признали виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Житель Туркестанской области отдал знакомому деньги, надеясь через него получить работу в Египте. Сообщается еще о 7 таких случаях. Общий ущерб составил более 1 млн тенге. Уголовное дело в отношении подозреваемого передали в суд.

В Таразе вынесли приговор двум местным жителям, которые обещали трудоустроить 76 человек в Великобритании. За свои услуги подсудимые получали от 130 тыс. тенге до 1 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249301-ot-200-tys-tenge-i-vyshe-karagandincy-platili-za-trudoustroystvo-v-prestizhnye-kompanii/