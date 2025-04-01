Казахстанцы заплатили за работу в Египте, но никуда не уехали

Житель Туркестанской области отдал знакомому деньги, надеясь через него получить работу в Египте. Известно еще о 7 таких случаях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мактааральского районного отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества.

"Войдя в доверие к знакомому, подозреваемый пообещал трудоустроить его на работу в Египте. После этого он выманил около 100 тысяч тенге, прервал связь и скрылся из виду. Кроме того, стражи порядка установили его причастность к еще семи аналогичным фактам мошенничества", - рассказали в МВД.

Общий ущерб составил более 1 млн тенге.

"Полученную от потерпевших сумму он потратил на собственные нужды", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении подозреваемого уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчину, обещавшего трудоустройство слесарем на заводе за 50 тыс. тенге, признали виновным в мошенничестве и назначили 1 год ограничения свободы. Деньги он полностью вернул потерпевшему.

В Таразе вынесли приговор двум местным жителям, которые обещали трудоустроить 76 человек на работу по сбору урожая в Великобритании. По материалам суда, за свои услуги они получали от 130 тыс. до 1 млн тенге, а общий ущерб потерпевшим превысил 31 млн тенге.