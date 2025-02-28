Казахстанец заплатил деньги за работу на заводе и получил лишь отговорки

В Жамбылской области мужчину, обещавшего трудоустройство на заводе за 50 тыс. тенге, признали виновным в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.190 УК (Мошенничество) рассмотрел Сарысуский районный суд.

Выяснилось, что в августе 2024 года гражданин обратился к подсудимому по вопросу трудоустройства родственника слесарем на завод.

"В этот момент у подсудимого возник преступный умысел заработать деньги легким путем. Подсудимый встретился с потерпевшим и получил от него 50 тыс. тенге, которые в последующем использовал для своих нужд и обманывал, используя разные отговорки", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимому 1 год ограничения свободы.

Подсудимый вину признал полностью и просил суд не лишать его свободы. Также он пояснил, что полностью выплатил потерпевшему компенсацию, и просил учесть, что его родители - инвалиды по болезни.

Как отметили в суде, вина подсудимого подтверждалась его признательными показаниями, показаниями потерпевшего и другими доказательствами.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда мужчину признали виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (более 3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Кызылординской области вынесли приговор за мошенничество с объявлением о найме на работу. Потерпевший лишился 300 тыс. тенге, надеясь трудоустроиться на вахту.