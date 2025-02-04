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Казахстанцы платили по 1 млн тенге за работу по сбору урожая в Великобритании

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Суд выносит решение
Судья. Иллюстративное фото: Daniel Tadevosyan / Getty Images

В Таразе вынесли приговор двум местным жителям, которые обещали трудоустроить 76 человек в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Жамбылской области.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, в Таразе рассмотрели уголовное дело в отношении граждан М. и И., которых обвиняли в неоднократном мошенничестве.

"С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года подсудимые М. и И., работая в центре трудоустройства, предлагали гражданам услуги по оформлению документов и получения визы для трудоустройства по сбору урожая продукции сельского хозяйства в Великобритании. Подсудимые консультировали потерпевших и заключали с ними фиктивные договоры, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить принимаемые обязательства.

В указанный период к подсудимым обратились 76 граждан, которые оплатили вышеуказанные услуги. Денежные средства потерпевших были похищены и они не были трудоустроены. За свои услуги М. и И. получали от 130 тыс. тенге до 1 млн тенге. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 31 млн тенге", - рассказали в суде.

Сообщается, что подсудимый М. полностью признал свою вину, а И. просила оправдать ее ввиду отсутствия преступного умысла. Однако их вина была доказана выписками счетов банков, скриншотами переписок и прочими вещественными доказательствами.

"По эпизоду одного потерпевшего суд признал подсудимых невиновными за недоказанностью вины. По остальным 76 эпизодам суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с лишением права заниматься деятельностью в организациях любой формы собственности связанных с трудоустройством сроком на 3 года", - сообщили в суде.

Кроме того, суд принял отказ от гражданских исков 10 потерпевших. Гражданские иски остальных потерпевших удовлетворены, с М. и И. в пользу 66 потерпевших взысканы похищенные денежные средства.

В январе прошлого года сообщалось, что два десятка жителей Алматы обратились в полицию. Они заявили, что их обманула компания, обещавшая помочь с трудоустройством в Великобритании.

В сентябре 2023 года сообщалось, что сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников.

Добавим, что в 2024 году стало известно, что казахстанцам станет доступна легальная сезонная работа в Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217947-kazahstancy-platili-po-1-mln-tenge-za-rabotu-po-sboru-urozhaya-v-velikobritanii/