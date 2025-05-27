"GTA в реальной жизни": алматинец устроил гонки и пытался уйти от полицейских (видео)

В соцсетях распространяется видео погони за водителем в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.

По информации авторов поста, в Алматы водитель Tesla проигнорировал требования сотрудников дорожной полиции остановиться и спровоцировал настоящую погоню.

"Мчась по ночному городу, он грубо нарушал все возможные правила дорожного движения, создавая реальную угрозу для пешеходов и других участников движения.

Высокая скорость, проезды на красный, резкие перестроения - все это напоминало сцены из GTA, только в реальной жизни и с реальными рисками", - пишут авторы поста.

Они отмечают, что из-за безрассудного поведения одного человека в зоне риска оказались и пешеходы, и другие водители.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что водитель, проигнорировав требование полицейских, устроил опасные гонки. По данному факту местной полицейской службой незамедлительно начаты проверочные мероприятия.

Личность водителя уже установили. Сейчас принимаются меры к его задержанию и привлечению к ответственности в рамках законодательства.

"Никто не имеет права устраивать шоу на проезжей части. Это не компьютерная игра и не кино. Это город, где живут и передвигаются люди, и каждый должен понимать цену своих действий. Нарушитель будет установлен и наказан", - заявил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Полиция также призвали граждан не поддаваться на опасные провокации и сообщать о подобных фактах на пульт 102.

Напомним, ранее в Алматы мопедист пытался убежать от полицейских, следуя против потока машин. Все это попало на видео. В полиции обещали наказать водителя.

До этого в соцсетях появилось видео с участием алматинца за рулем автомобиля. Он совершал опасные маневры на оживленной дороге. Полиция установила его личность и оштрафовала.

Между тем в Семее полицейские устроили погоню за водителем авто и его спутницей. Пара сначала пыталась уйти от правоохранителей на автомобиле, а потом убежать.