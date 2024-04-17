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Алматинца на Porsche, совершавшего опасные трюки на дороге, наказали

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Porsche заезжает на штрафстоянку
Автомобиль. Кадр из видео: пресс-служба ДП Алматы

В соцсетях появилось видео с участием алматинца за рулем автомобиля. Он совершал опасные маневры на оживленной дороге. Полиция установила его личность и оштрафовала, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько дней назад в соцсетях распространилось видео с участием жителя Алматы – находясь за рулем автомобиля, он совершает резкие маневры на дороге, подвергая других водителей опасности.

В полиции города тогда сказали, что ведется проверка. А сейчас стало известно, что нарушителя наказали.

"Водитель автомашины марки Porsche, грубо нарушивший правила дорожного движения, тем самым создавший реальную угрозу окружающим, задержан и привлечен к ответственности.

В отношении него составлены административные протоколы по фактам создания аварийной ситуации (часть 1 статьи 606 КоАП), повреждения дорожного покрытия (часть 1 статьи 630 КоАП), а также выезда на полосу, предназначенную для встречного движения (часть 5 статьи 596 КоАП).

Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку", – гласит комментарий ДП Алматы.

Согласно части 5 статьи 596 КоАП, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона влечет штраф 50 МРП (184,6 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 606 КоАП, создание аварийной обстановки влечет штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

А также, согласно части 1 статьи 630 КоАП, повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений влечет штраф на физических лиц 2 МРП (чуть более 7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086634-almatintsa-za-porsche-sovershavshego-opasnye-tryuki-na-doroge-nakazali/

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