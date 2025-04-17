Против потока машин: погоня полицейских за мопедистом попала на видео в Алматы

В Алматы мопедист пытался убежать от полицейских, следуя против потока машин. В Департаменте полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что полицейский патруль следует за мопедистом, очевидно, требуя его остановки. Поняв, что избежать встречи со стражами порядка не удастся, водитель двухколесного транспорта разворачивается на своей полосе и продолжает движение против основного потока машин.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"Инцидент имел место в рамках отработки по контролю за соблюдением новых требований владельцами мопедов. Водитель проигнорировал законное требование об остановке и, совершая опасные маневры, создал реальную угрозу участникам дорожного движения.

Преследование на оживленных магистралях требует от сотрудников полиции строгого соблюдения безопасности окружающих. Водитель непременно будет установлен, и в его отношении будут приняты меры в рамках законодательства", - сообщили в полиции.

В ведомстве призвали всех владельцев мопедов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.