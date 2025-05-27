Присвоили автомобили на 314 млн тенге: крупную схему мошенничества раскрыли в области Жетісу

Двух жителей села Атамекен Панфиловского района подозревают в хищении 13 автомобилей на 314 млн тенге. Дело передано в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел на медиапортале сообщило, что в селе Атамекен Панфиловского района задержали двоих мужчин, 33 и 34 лет. По информации полиции, с помощью обмана и злоупотребления доверием они завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге.

"Первой жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию. В результате мошенники присвоили шесть машин: три Jetour, Mercedes C260, Mercedes C260L и Mercedes GLE 260. Похищенные авто были проданы знакомым преступников и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область", - рассказали в МВД.

Сообщается, что следующей жертвой стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей. В поисках водителей с автовозом для доставки машин в Республику Беларусь он познакомился с подозреваемыми. Те, в свою очередь, обманом завладели семью автомобилями: Range Rover, Mini Cooper SE, тремя Li 7 и двумя Li 9.

"Пять китайских автомобилей были вывезены в Жамбылскую область и проданы общему знакомому преступников, а оставшиеся два — Range Rover и Mini Cooper SE — реализованы по заниженной цене через знакомых в Алматы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей", - пояснили в полиции.

Напомним, в начале года житель области Жетісу стал жертвой кражи после продажи автомобиля. Мужчина попал в курьезную ситуацию, которая завершилась задержанием подозреваемого.

Также жителя Астаны признали виновным в совершении угона 4 автомобилей и краже автомагнитолы, его лишили свободы на два года.

В конце ноября прошлого года мы писали, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.