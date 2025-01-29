"Это деньги?": необычная история произошла с казахстанцем после продажи авто за 11 млн тенге

Житель области Жетісу стал жертвой кражи после продажи автомобиля. Мужчина попал в курьезную ситуацию, которая завершилась задержанием подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 11 января в Ушарале произошел инцидент, который завершился оперативным задержанием подозреваемого.

Мужчина продал свой автомобиль за 11 млн тенге, а деньги, завернутые в пакет, положил в багажник своего Mercedes.

Вечером того же дня он отправился в ресторан на встречу со знакомым. Покинув заведение, он решил проверить деньги.

При открытии багажника часть купюр случайно выпала, что привлекло внимание нескольких молодых людей, которые находились неподалеку. Один из них спросил: "Это деньги?". Мужчина, не подозревая ничего, подтвердил.

Второй парень рассказал, что они не могут найти такси, и попросил подвезти их до ресторана. Мужчина согласился и посадил молодых людей в свою машину.

По дороге автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции, проводившие рейдовые мероприятия по профилактике дорожного движения. Водитель вышел к стражам порядка, один из пассажиров последовал за ним.

Проверка заняла около десяти минут, после чего они вернулись к автомобилю и обнаружили, что второй пассажир исчез вместе с пакетом денег. Мужчина немедленно обратился с заявлением в полицию Алакольского района.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали и организовали розыскные мероприятия. Вскоре по "горячим следам" подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний местный житель.

На данный момент начато досудебное расследование, а задержанный взят под стражу. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при обращении с крупными денежными суммами.

Напомним, ранее курьез случился с ехавшими из Сочи алматинцами. Супруги потеряли 15-летнюю внучку на трассе в Актюбинской области. Девочка пыталась догнать бабушку и дедушку на попутном грузовике.

В другом случае таксист сообщил в полицию о необычном содержимом электрического чайника, который ему передали для доставки из Шымкента в Туркестан. Водитель в процессе высаживания пассажиров случайно уронил посылку. Из чайника выпали два свертка, которые, как оказалось, содержали синтетический наркотик.