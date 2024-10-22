Экибастузца наказали за ловлю рыбы на озере
Опубликовано:
Жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф, передает NUR.KZ cо ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях выявления и пресечения фактов нарушений природоохранного законодательства и браконьерства на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".
В ходе рейда сотрудники ОП ГРЭС-2 на озере Шандаксор вблизи станции выявили факт незаконной ловли рыбы.
"За грубое нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных с использованием запрещенных орудий лова составили административный материал в отношении 63-летнего горожанина", - пояснили в ДП Павлодарской области.
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).
"В другом случае 37-летний экибастузец на озере Басентин ловил рыбу без путевки на рыбалку, тем самым нарушил требования правил рыболовства", - отметили в ведомстве.
На него также составили административный материал. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
"Материалы административного производства направлены в административный суд Экибастуза для принятия процессуального решения", - рассказал начальник отдела местной полицейской службы УП Экибастуза Талгат Шанкотов.
Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 19 ноября включительно.
Ранее стало известно, что в Павлодарской области полицейские займутся патрулированием охотничьих хозяйств и угодий на предмет выявления браконьерства, в том числе среди иностранцев, прибывших в регион для охоты.
Также в регионе выявили факт нарушения правил рыболовства местным жителем и изъяли у него 5 кг карася, резиновую лодку и весла. Он осуществлял незаконное рыболовство на водоеме, расположенном в Кентубекском сельском округе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177283-ekibastuzca-nakazali-za-lovlyu-ryby-na-ozere/