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Экибастузца наказали за ловлю рыбы на озере

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Мужчина рыбачит
Рыбак. Иллюстративное фото: Serhii Shleihel / Getty Images

Жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф, передает NUR.KZ cо ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях выявления и пресечения фактов нарушений природоохранного законодательства и браконьерства на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

В ходе рейда сотрудники ОП ГРЭС-2 на озере Шандаксор вблизи станции выявили факт незаконной ловли рыбы.

"За грубое нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных с использованием запрещенных орудий лова составили административный материал в отношении 63-летнего горожанина", - пояснили в ДП Павлодарской области.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

"В другом случае 37-летний экибастузец на озере Басентин ловил рыбу без путевки на рыбалку, тем самым нарушил требования правил рыболовства", - отметили в ведомстве.

На него также составили административный материал. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

"Материалы административного производства направлены в административный суд Экибастуза для принятия процессуального решения", - рассказал начальник отдела местной полицейской службы УП Экибастуза Талгат Шанкотов.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 19 ноября включительно.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области полицейские займутся патрулированием охотничьих хозяйств и угодий на предмет выявления браконьерства, в том числе среди иностранцев, прибывших в регион для охоты.

Также в регионе выявили факт нарушения правил рыболовства местным жителем и изъяли у него 5 кг карася, резиновую лодку и весла. Он осуществлял незаконное рыболовство на водоеме, расположенном в Кентубекском сельском округе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177283-ekibastuzca-nakazali-za-lovlyu-ryby-na-ozere/

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