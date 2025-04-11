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Рыбалка закончилась конфликтом и вызовом полиции на юге Казахстана

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Подледная рыбалка
Рыбалка. Иллюстративное фото: Johner Images / Getty Images

В Жамбылской области незаконная рыбалка закончилась для мужчины конфликтом с сотрудниками инспекции рыбного хозяйства и штрафом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство) рассмотрел Жуалынский районный суд.

Выяснилось, что в феврале 2025 года при проведении инспекцией рыбного хозяйства рейдового мероприятия плотины Терис-Ащыбулак на льдине озера был замечен гражданин, ловивший рыбу без каких-либо разрешительных документов.

"На требование инспекторов о предъявлении документов рыбак наотрез отказался и оказал сопротивление, выразился нецензурными словами. В итоге сотрудники инспекции были вынуждены вызвать полицию", - установил суд.

На судебном заседании казахстанец признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда рыбака признали виновным. Ему назначили штраф в размере 78 тыс. тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235096-rybalka-zakonchilas-konfliktom-i-vyzovom-policii-na-yuge-kazahstana/