Казахстанец заплатил 55 тыс. тенге за ловлю рыбы сетью

В Атырауской области наказание в виде штрафа получил мужчина за то, что рыбачил запрещенным орудием лова - сетью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.383 КоАП РК рассмотрел Махамбетский районный суд Атырауской области.

Суд установил, что нарушителя на берегу реки Жайык задержала рыбная инспекция за незаконную ловлю рыбы запрещенным орудием лова - сетью.

Рыбака признали виновным по ч.3 ст.383 КоАП. С учетом наличия у него на иждивении несовершеннолетних детей в сокращенном порядке мужчине назначили административный штраф в размере 55 048 тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 60 МРП (235 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200 МРП (786 400 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.