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Сгоревший автомобиль с телом мужчины обнаружили в Талдыкоргане

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Автомобиль сгорел
Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото: Alesmunt / Getty Images

В Талдыкоргане на объездной трассе обнаружили сгоревший автомобиль, в салоне которого было тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Информация о происшествии распространятся в соцсетях. Как рассказали в одном из пабликов в Instagram, 8 октября на объездной дороге был обнаружен сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины.

Автор поста предположил, что водителя убили и сожгли вместе с автомобилем.

"Ужасающий случай. В Талдыкоргане обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7 и обгоревшее тело мужчины на заднем сиденье. По информации, мужчину убили и сожгли вместе с автомобилем", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

Предположительно, погибшим является 47-летний местный житель, числившийся без вести пропавшим.

"По данному факту проводится досудебное расследование, а также все необходимые следственные действия. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК дальнейшая информация в рамках следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве дополнили, что расследование взято руководством областного департамента полиции и прокуратурой на особый контроль.

Ранее в области Ұлытау двух братьев осудили за жестокое убийство. Суд установил, что они задушили знакомого, а потом сожгли его тело в болотной местности с помощью автомобильных покрышек и топлива, чтобы скрыть следы преступления.

Также в Сети появилась информация об обнаружении тел двух пенсионеров на месте пожара в Алматы. По словам автора поста, предположительно, их убили, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. Проводится расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171907-sgorevshiy-avtomobil-s-telom-muzhchiny-obnaruzhili-v-taldykorgane/

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