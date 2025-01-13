Тело нашли на месте пожара: сына подозревают в убийстве матери в Шымкенте

В Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей, его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре. На месте обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Проводится расследование.

"По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта", - уточнили в пресс-службе ДП Шымкента.

Ранее в Жамбылской области мужчину осудили за убийство родной матери, приговорив к 13 годам лишения свободы. Как выяснилось, он ударил ее кухонным ножом в грудь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры. В апелляции мужчина просил сократить срок, но приговор оставили без изменения.

А в СКО обвиняемого в убийстве матери у себя дома приговорили к 11 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. При этом подсудимый свою вину не признал и просил его оправдать.