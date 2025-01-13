Тело нашли на месте пожара: сына подозревают в убийстве матери в Шымкенте
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В Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей, его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре. На месте обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Проводится расследование.
"По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта", - уточнили в пресс-службе ДП Шымкента.
Ранее в Жамбылской области мужчину осудили за убийство родной матери, приговорив к 13 годам лишения свободы. Как выяснилось, он ударил ее кухонным ножом в грудь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры. В апелляции мужчина просил сократить срок, но приговор оставили без изменения.
А в СКО обвиняемого в убийстве матери у себя дома приговорили к 11 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. При этом подсудимый свою вину не признал и просил его оправдать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211084-telo-nashli-na-meste-pozhara-syna-podozrevayut-v-ubiystve-materi-v-shymkente/