Беспилотники обнаружили в колонии в Атырау

Для доставки запрещенных предметов в колонию Атырау использовали беспилотники, а в Астане женщина пыталась пронести наркотики в учреждение в нижнем белье, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за три месяца 2025 года задержали 79 граждан за попытки передачи запрещенных предметов в колонии.

Из них к административной ответственности привлекли 31 гражданина, а в отношении 11 лиц возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств.

"Кроме того, зафиксированы два инцидента с использованием беспилотных летательных аппаратов для доставки запрещенных предметов в колонию Атырау", - отметили в КУИС.

Благодаря совместной работе с департаментом полиции и Национальной гвардией в ходе патрулирования прилегающих территорий удалось задержать 26 правонарушителей, пытавшихся перебросить запрещенные предметы в колонии.

Для реализации своих незаконных действий осужденные часто привлекают знакомых, родственников, а также общественных защитников и адвокатов.

Недавнюю попытку доставки запрещенного вещества в одно из пенитенциарных учреждений Астаны пресекли сотрудники УИС.

"Женщина, прибывшая на длительное свидание к своему супругу, спрятала 200 граммов наркотического вещества, упакованного в презерватив, в нижнем белье", - рассказали в ведомстве.

Для извлечения свертка, скрытого в теле женщины, потребовалась помощь медицинского работника. Подозрительное вещество было немедленно направлено на экспертизу, чтобы установить его точный состав и характер.

Ранее в Павлодаре осужденный, возвращаясь из города, пытался пронести в колонию смартфон, спрятав его в подошве обуви. Инцидент произошел в учреждении №44 минимальной безопасности. Телефон изъяли.

А в учреждении №61 в Караганде при досмотре у общественной защитницы также нашли нашли мобильный телефон. Он был завернут в фольгу и спрятан под ремнем брюк. Женщина шла на краткосрочное свидание с сыном, который находится под следствием.