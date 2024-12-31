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Павлодарского осужденного оставили без запрещенного подарка

Опубликовано:

Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

В Павлодарской области запрещенный подарок пытались доставить в колонию. Его спрятали в бутылке, но груз изъяли при досмотре, передает Pavlodarnews.kz.

По информации издания, в грузовой "ГАЗели" для одного из заключенных исправительного учреждения №46 Комитета уголовно-исполнительной системы пытались провезти насвай. Запрещенное вещество было в бутылке из-под напитка со специфическим запахом.

Это обнаружили бойцы стрелковой роты воинской части 6679 во время досмотра и изъяли предмет. Нарушителя опросили на месте, составили материал. Теперь ему грозит штраф в размере 39 320 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влекут предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Ранее в Павлодаре осужденный, возвращаясь из города, пытался пронести в колонию смартфон, спрятав его в подошве обуви. Телефон изъяли, по данному факту проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207145-pavlodarskogo-osuzhdennogo-ostavili-bez-zapreshchennogo-podarka/

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