Гашиш в трусах пыталась пронести казахстанка в колонию

В Астане сотрудники департамента УИС предотвратили пронос наркотиков в колонию - гашиш в нижнем белье пыталась пронести супруга осужденного, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в ходе реализации оперативной информации, а также самостоятельно проведенного комплекса специальных розыскных мероприятий, сотрудниками департамента УИС по городу Астане, с участием прокурора Аршалынского района и сотрудников комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, предотвращен факт проноса наркотиков в учреждение № 2.

Перед началом длительного свидания супруга осужденного была подвергнута личному досмотру сотрудниками оперативного отдела учреждения, а также председателями КПН МВД РК.

В ходе досмотра в нижнем белье последней было обнаружено наркотическое вещество, упакованное в презерватив. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является гашишем, общая масса которого составляет 55,17 грамма. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Изъятые полицией вещества. Фото: polisia.kz

"Доставка наркотиков в учреждение квалифицируется как сбыт, то есть является одним из наиболее опасных уголовно наказуемых деяний, которое предусматривает лишением свободы.

Это, прежде всего, должно заставить задуматься отдельных граждан, которые по просьбе своих знакомых, зачастую мало знакомых, за денежное вознаграждение готовы осуществить пронос или переброс какого-либо предмета через заграждение колонии, не зная даже, что это наркотические средства.

Родственники осужденных, пытающиеся передать своим близким наркотики, подвергают их дополнительному привлечению к уголовной ответственности и сами подводят к этому", - отметил начальник столичного ДУИС Даулет Рахимбеков.

Напомним о подобном случае в декабре прошлого года. Жительница Астаны приехала на длительное свидание к своему супругу, отбывающему наказание за совершение наркопреступления - при досмотре сотрудники учреждения обнаружили и изъяли у женщины запрещенное вещество, предположительно синтетический наркотик, который фигурантка планировала передать мужу. По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

Ранее в Караганде сотрудница следственного изолятора предотвратила попытку передачи запрещенного вещества, спрятанного в головном уборе посетительницы, которая пыталась передать его своему мужу.

А в Усть-Каменогорске женщину подозревают в попытке попасть к заключенному на длительное свидание с помощью фальшивого свидетельства о браке.

Мы также писали, что жительница Семея пыталась передать мужу, который находится в исправительном учреждении, 12 литров алкоголя, 9 смартфонов и 7 пар наушников.