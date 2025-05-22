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Легкий заработок пообещали 16-летней девушке в Экибастузе

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Молодая девушка
Девушка. Иллюстративное фото: YakobchukOlena / Getty Images

16-летнюю жительницу Экибастуза задержали по подозрению в закладке синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий задержали несовершеннолетнюю жительницу Экибастуза.

"Девушка была задержана при попытке формирования очередного тайника с "синтетикой". Выяснилось, что старшеклассница подыскала предложение с обещанием легкого заработка в одном из мессенджеров", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В ходе личного досмотра у девушки обнаружили свертки в изоляционной ленте в количестве 15 штук с неизвестным веществом. По итогам экспертизы было дано заключение о том, что это синтетические наркотики массой 4 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Департамента полиции Павлодарской области посещают образовательные учреждения, чтобы простым языком объяснить подрастающему поколению, что порой скрывается за объявлениями о легком заработке и какая ответственность предусмотрена за распространение наркотиков.

В Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального курьера. При осмотре его авто на заднем сиденье, в рюкзаке, правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком - мефедроном. Раньше подозреваемый работал учителем математики.

В Астане задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств. Были изъяты 100 капсул с гашишным маслом. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось масло каннабиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247732-legkiy-zarabotok-poobeshchali-16-letney-devushke-v-ekibastuze/