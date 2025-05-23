Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

АФМ: Экс-директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

Опубликовано:

Мужчина в костюме и в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: kuppa_rock / Getty Images

О ходе расследования в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест" рассказали в АФМ, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест".

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе".

В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" объявлен в международный розыск.

Напомним, недавно депутат Адиль Жубанов заявил в мажилисе, что АО "Самрук-Казына" нужно распустить, а его функции отдать в конкурентную среду. В ответ член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сообщил о готовящемся аудите "Самрук-Казына".

Добавим по коррупционным делам в сфере строительства, ранее в Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер".

Также сообщалось, что дело о хищении более 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной в Кокшетау, находится на стадии завершения.

А в начале января топ-менеджеров строительной компании задержали по подозрению в противоправной деятельности в Восточно-Казахстанской области.

"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 гражданина", - сообщили в АФМ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248104-afm-eks-direktor-samruk-kazyna-construction-obyavlen-v-mezhdunarodnyy-rozysk/