АФМ: Экс-директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

О ходе расследования в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест" рассказали в АФМ, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест".

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе".

В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" объявлен в международный розыск.

Напомним, недавно депутат Адиль Жубанов заявил в мажилисе, что АО "Самрук-Казына" нужно распустить, а его функции отдать в конкурентную среду. В ответ член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сообщил о готовящемся аудите "Самрук-Казына".

Добавим по коррупционным делам в сфере строительства, ранее в Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер".

Также сообщалось, что дело о хищении более 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной в Кокшетау, находится на стадии завершения.

А в начале января топ-менеджеров строительной компании задержали по подозрению в противоправной деятельности в Восточно-Казахстанской области.

"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 гражданина", - сообщили в АФМ.