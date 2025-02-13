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"Большего не просим": миллионы тенге задолжало руководство "Семей орманы" своим сотрудникам

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Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара
Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Больше 500 сотрудников лесного резервата "Семей орманы" в области Абай требуют выплатить им зарплаты. В администрации резервата ответили на возмущения, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, задолженность перед работниками исчисляется десятками миллионов тенге. Кроме того, с прошлого года некоторым работникам не выдают обещанную после крупного пожара надбавку.

"Мы же не просим у них: «Дайте нам 500 тысяч зарплату». Отдайте наши 250 – сколько там зарплата. 500 никто у них не просит. Дайте, что положено. Больше ничего не требуем. И вовремя. Зарплата зимой у нас маленькая – 140. Задолженность есть. Не дают", – возмущен пожарный-водитель Нуртен Шамшудинов.

Как выяснилось, у госучреждения задолженность по налогам. Из-за этого счета заблокировали и начислить оклады работникам не смогли. И это только часть проблем.

Сотрудники жалуются, что вынуждены работать не только без оплаты, но и в условиях нехватки техники и запчастей. Некоторые машины, например, предназначены только для городской местности.

Чиновники же уверяют, что к началу пожароопасного сезона в резервате появятся и пожарные машины, и тракторы. Зарплату людям обещают выплатить на этой неделе. Однако на надбавки денег по-прежнему нет.

"Перед 508 специалистами резервата имеется задолженность по заработной плате. Я думаю, этот вопрос мы сейчас с коллегами с налогового комитета, с коллегами с казначейства этот вопрос проработали.

Я думаю, до конца недели заработная плата будет погашена. Январская – полностью. Такой вопрос есть. Он возник в связи с наличием налоговой задолженности резервата "Семей орманы", – сообщил замглавы комитета Министерства экологии и природных ресурсов РК Максат Елемесов.

Источник: КТК

Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже первой декады следующего месяца.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить. Кроме того, мы рассказывали, куда обращаться и что делать работникам, если им не выплачивают заработную плату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220321-bolshego-ne-prosim-milliony-tenge-zadolzhalo-rukovodstvo-semey-ormany-svoim-sotrudnikam/