Изъятие на полмиллиарда тенге: задержаны бывшие сотрудники "Семей орманы" (видео)

В области Абай пресекли хищение леса. Под подозрением оказались бывшие работники резервата "Семей орманы". Изъяты саженцы стоимостью 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в области Абай сотрудники УБОП раскрыли преступную схему хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона.

"В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".

В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу. Изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 млн тенге", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что незаконная вырубка, уничтожение и хищение лесного фонда наносят колоссальный ущерб экологии страны и могут повлечь за собой серьезные последствия.

В начале апреля в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана разгорелся пожар. Порывистый ветер до 18 м/с способствовал быстрому распространению огня. В тушении задействовали силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы".

В феврале стало известно, что больше 500 сотрудников лесного резервата "Семей орманы" в области Абай требуют выплатить им зарплаты. Задолженность перед работниками исчисляется десятками миллионов тенге. Как выяснилось, у госучреждения задолженность по налогам, из-за этого заблокировали счета.