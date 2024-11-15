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Поддельные документы нашли у сотрудников "Семей орманы"

Опубликовано:

Диплом лежит на столе
Диплом. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В области Абай выявили сотрудников ГЛПР "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам о высшем образовании, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированная природоохранная прокуратура выявила пять сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения.

Согласно сведениям университета им. Шакарима в Семее, дипломы указанным работникам не выдавались.

По этим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст.385 УК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию.

Добавим, что по ч.3 ст.385 УК РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток. 

Ранее в области Абай полицейские задержали директора филиала "Семей орманы". Вместе с ним в полицию доставили еще более 20 человек. Их подозревают в хищении леса. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного леса, деревообрабатывающие станки, деньги и документация филиала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187812-poddelnye-dokumenty-nashli-u-sotrudnikov-semey-ormany/

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