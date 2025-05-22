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"Секс был добровольным": полицейского осудили за изнасилование в ИВС на юге Казахстана

Опубликовано:

Тюрьма
Решетка. Иллюстративное фото: Mario Marco/Getty Images

Полицейского обвинили в изнасиловании задержанной в ИВС и приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор будут обжаловать, передает NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении полицейского по обвинению в изнасиловании, совершенном лицом при выполнении служебных обязанностей (п.5 ч.2 ст.120 УК), рассмотрели в Сарыагашском районном суде Туркестанской области.

"Подсудимый, являясь сотрудником полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей в изоляторе временного содержания Сарыагашского района, вечером 17 сентября 2024 года изнасиловал потерпевшую, находившуюся под стражей", - говорится в сообщении суда.

Инцидент произошел в помещении, где отсутствовало видеонаблюдение.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

"Потерпевшая в ходе судебного заседания заявила, что вступила в половую связь добровольно, а заявление подала в состоянии депрессии во время беременности", - отметили в суде.

Подсудимый просил себя оправдать, утверждая, что близость была по обоюдному согласию, хоть и с использованием служебного положения. Защитник поддержал позицию подсудимого.

"Вина подсудимого была подтверждена заключениями судебно-биологической экспертизы, ультразвукового исследования, показаниями потерпевшей на стадии досудебного расследования, протоколами очных ставок и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

К смягчающим вину обстоятельствам суд отнес семейное положение и примирение с потерпевшей, к отягчающим - нарушение служебной присяги правоохранительных органов.

Приговором суда от 8 мая 2025 года подсудимый признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Приговор не вступил в законную силу в связи с обжалованием адвокатом подсудимого в апелляционном порядке.

Отметим, что по п.5 ч.2 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. 

Ранее начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Против него возбудили дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей".

В апреле прошлого года Марату Куштыбаеву вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Подсудимого лишили специального звания "полковник полиции".

Позже суд рассмотрел апелляционную жалобу Марата Куштыбаева и оставил приговор в отношении осужденного без изменения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247846-seks-byl-dobrovolnym-policeyskogo-osudili-za-iznasilovanie-v-ivs-na-yuge-kazahstana/