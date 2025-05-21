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"430 млн тенге - на отдых и обучение дочери в Лондоне": Мендыгалиев объявлен в розыск

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Море и самолет
Отдых. Иллюстративное фото: pexels.com

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении предполагаемой ОПГ, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале напомнило, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

По данным ведомства, в результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

"Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино - 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" - 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау - 120 млн тенге, отдых за рубежом - 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне - 53 млн тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве отметили, что во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

"Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск", - поделились в АФМ.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы - 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги в банках.

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.

В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что в Астане начато досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. По информации АФМ, за период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).

В ноябре 2024 года сообщалось, что департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. В качестве подозреваемого был задержан и водворен в ИВС казахстанец, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247186-430-mln-tenge-na-otdyh-i-obuchenie-docheri-v-londone-mendygaliev-obyavlen-v-rozysk/