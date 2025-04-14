КНБ рассказал о расследованных уголовных делах в отношении казахстанцев (видео)

С начала этого года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 34 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть", - рассказали в КНБ.

При обыске у него обнаружили 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовую гранату и 581 патрон.

Также по материалам КНБ решением суда Алматинской области за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности к 9 годам лишения свободы осужден один из жителей Каскелена.

"Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане.

С этой целью насаждал идеологию терроризма другим верующим лицам и пытался их вербовать", - поделились в ведомстве.

Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 34 человека, в том числе 2 иностранных гражданина.

Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций.

В отношении еще 23 человек расследование продолжается.

Напомним, в январе 2025 года в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов. Операцию провели КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры. Были взяты под стражу трое подозреваемых. Двое из них уже были судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

А в Туркестанской области осудили за пропаганду терроризма гражданина, открывшего Telegram-канал "За ислам" и распространявшего запрещенные видео. Он получил 7 лет лишения свободы.