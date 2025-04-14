Запрещенную религиозную литературу распространяли в Алматы и проводили собрания
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Спецоперацию по пресечению преступной деятельности представителей запрещенного религиозного объединения провели в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.
Операцию провели сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы при содействии ДКНБ.
"Установлено, что группа лиц, действуя в нарушение законодательства, организовывала регулярные собрания и распространяла религиозную литературу, включая материалы на цифровых носителях", - говорится в сообщении.
В результате был задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности - сейчас он помещен в изолятор временного содержания.
По факту организации и участия в деятельности запрещенного объединения возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235581-zapreshchennuyu-religioznuyu-literaturu-rasprostranyali-v-almaty-i-provodili-sobraniya/