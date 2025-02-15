Ампулы, свертки и наличка: полиция Астаны задержала предполагаемого закладчика

В Астане оперативники изъяли партию гашишного масла в особо крупном размере, подозреваемый водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане задержан 36-летниймужчина, которого подозревают в распространении наркотических веществ на территории города. Сообщается, что при личном досмотре в кармане куртки мужчины найдены около 300 тысяч тенге.

"Далее, в ходе обыска, в доме, на кухне в шкафу, обнаружены пластиковая бутылка объемом 937 мл с жидким светло-коричневым веществом, 400 пластиковых ампул, предназначенных для разлива масла, и свертки бумаги, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно, гашиша.

Кроме того, в результате дополнительных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, где, по словам задержанного, были осуществлены закладки, с нескольких адресов было извлечено 2 свертка, внутри каждого из которых находились 4 ампулы с наркотическим средством", - сообщили в полиции.

Эксперт заключил, что содержимое в бутылке и ампулах является смолой каннабиса. В МВД добавили, что мужчине в Telegram предложили "работу" по распространению наркотиков через тайники-закладки. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Несколько дней назад в Астане вынесли приговор двум мужчинам, которые хранили в квартире запрещенные вещества и собирались их сбыть.

Осенью прошлого года сообщалось, что в Астане полицейские с поличным задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков путем закладок, который специально приехал в столицу.

Также мы писали, что предполагаемых закладчиков наркотиков задержали с поличным бойцы Нацгвардии в Астане.