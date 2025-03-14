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Поножовщиной закончилась ссора в ресторане Кызылорды

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Мужчина с ножом в руках
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: BrianAJackson / Getty Images

В Кызылорде конфликт в ресторане закончился для одного из посетителей ранением, а для другого - уголовным делом и лишением свободы за хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РК рассмотрели в суде №2 Кызылорды.

Выяснилось, что мужчина, находясь в ресторане, после словесной перепалки с потерпевшим просил его выйти из заведения для решения конфликта.

"Подсудимый, держа в правой руке нож, воспользовавшись пьяным состоянием потерпевшего, ударил его в локоть правой руки, тем самым нанес телесное повреждение", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась протоколами осмотра-проверки места происшествия и видеозаписи, заключениями судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Отметим, что по ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227953-ponozhovshchinoy-zakonchilas-ssora-v-restorane-kyzylordy/