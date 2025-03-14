Поножовщиной закончилась ссора в ресторане Кызылорды
Опубликовано:
В Кызылорде конфликт в ресторане закончился для одного из посетителей ранением, а для другого - уголовным делом и лишением свободы за хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РК рассмотрели в суде №2 Кызылорды.
Выяснилось, что мужчина, находясь в ресторане, после словесной перепалки с потерпевшим просил его выйти из заведения для решения конфликта.
"Подсудимый, держа в правой руке нож, воспользовавшись пьяным состоянием потерпевшего, ударил его в локоть правой руки, тем самым нанес телесное повреждение", - установил суд.
Вина подсудимого подтверждалась протоколами осмотра-проверки места происшествия и видеозаписи, заключениями судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз.
Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.
Отметим, что по ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227953-ponozhovshchinoy-zakonchilas-ssora-v-restorane-kyzylordy/