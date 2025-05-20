Заказал убийство за 8 млн тенге: казахстанец послушал сокамерника и снова оказался в тюрьме

В Актобе у владельца магазина потребовали сперва 8 миллионов тенге, потом - автомобиль и миллион. Подсудимого по делу о вымогательстве лишили свободы, передает "Диапазон".

45-летний житель Шубаркудука еще в 2022 году получил срок за вымогательство. В колонии у него был сокамерник, который рассказал ему, что отбывает срок за покушение на убийство.

По материалам суда, сокамерник сообщил, что заказчик якобы до сих пор с ним не рассчитался, должен ему 8 млн тенге, и попросил помощи в этом вопросе, когда тот будет на свободе.

Мужчина освободился в августе 2024 года и вскоре встретился с человеком, которого сокамерник назвал заказчиком несостоявшегося убийства. Этим человеком оказался владелец магазина канцелярских товаров. Он испугался угроз бывшего заключенного и два раза передал ему деньги - 15 тысяч и 150 тысяч тенге.

Но тот, по информации следствия, продолжал требовать 8 миллионов, неоднократно звонил бизнесмену и угрожал расправой. В какой-то момент вымогатель потребовал, чтобы предприниматель отдал ему миллион тенге и свой автомобиль Subaru Forester.

Напуганный предприниматель обратился за помощью в полицию, заявление взяли в разработку и подозреваемого в вымогательстве задержали с поличным сразу после получения миллиона тенге.

Так, ранее осужденный за вымогательство снова оказался на скамье подсудимых за аналогичное преступление. Он уверял, что никому не угрожал, просто выполнял просьбу своего бывшего сокамерника, передал его слова бизнесмену, а тот не отрицал свой долг и добровольно передал ему миллион тенге и машину.

Потерпевший в суде рассказал, что обратился в полицию, потому что всерьез опасался за свою жизнь. По словам мужчины, к сокамернику обвиняемого и тем более к заказному покушению на убийство он никакого отношения не имеет, ему об этом ничего неизвестно. Суд установил, что потерпевший говорит правду.

На днях суд вынес приговор. Житель Шубаркудука получил 6 лет лишения свободы за вымогательство. Срок он будет отбывать в колонии максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Актобе задержали мужчину, который, по версии следствия, представлялся "сотрудником Антикора" и угрожал возбуждением уголовных дел, требуя деньги у бизнесменов. Начато досудебное расследование по статье "Вымогательство".

В Шымкенте блогера задержали по подозрению в вымогательстве у педагога 1,2 млн тенге за отказ от публикации компрометирующих материалов. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

В Кокшетау у таксиста требовали деньги, угрожая физической расправой. Опасаясь за собственную жизнь, мужчина сообщил о факте вымогательства в полицию. Группу подозреваемых задержали с поличным после передачи требуемой суммы.