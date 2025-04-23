Спецоперацию провели в Кокшетау после заявления таксиста, опасавшегося за свою жизнь

В Кокшетау у таксиста требовали деньги, угрожая физической расправой. Группу подозреваемых задержали с поличным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Кокшетау сотрудники полиции при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли преступную деятельность предполагаемой группы вымогателей.

"По информации оперативников, трое молодых людей в возрасте 29 лет и 24 года на протяжении некоторого времени угрожали физической расправой и требовали денежные средства у местного жителя, занимавшегося частным извозом", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Опасаясь за собственную жизнь, мужчина сообщил о факте вымогательства в полицию. На заявление о преступлении последовала мгновенная реакция сотрудников полиции.

"Оперативники провели ряд мероприятий, в результате которых преступная деятельность фигурантов была зафиксирована. Впоследствии сразу же после передачи требуемой суммы вымогатели были задержаны с поличным", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемые, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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