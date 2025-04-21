Блогера задержали в Шымкенте (видео)
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В Шымкенте блогера задержали по подозрению в вымогательстве у педагога 1,2 млн тенге за отказ от публикации компрометирующих материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по заявлению представителя одной из общеобразовательных школ сотрудники ДП Шымкента задержали гражданина, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег.
"По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 млн тенге за отказ от ее публикации", - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Любые попытки давления, шантажа и вымогательства, независимо от статуса и платформы, через которую они совершаются, являются уголовно наказуемыми деяниями. Призываем граждан не поддаваться на угрозы и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - заявили в полиции.
Ранее в ЗКО мужчину задержали по подозрению в вымогательстве денег с применением шантажа под видом женщины и сотрудника правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.
Также 1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео. Ей угрожали опубликовать компрометирующие материалы в социальных сетях и отправить их ее родственникам и коллегам. В итоге девушка примирилась с мужчиной, поэтому он избежал наказания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237649-blogera-zaderzhali-v-shymkente-video/