Разбойное нападение на дом директора охранной фирмы в Экибастузе: подозреваемые задержаны

В Павлодарской области провели задержание подозреваемых в разбойном нападении на директора крупной охранной фирмы в Экибастузе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций в Экибастузе.

"Установлено, что подозреваемые незаконно проникли в квартиру и завладели имуществом на общую сумму более 11 млн тенге", - отметили в МВД.

В ходе проведения обыска были изъяты вещественные доказательства.

"В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.

Напомним, в январе 2025 года в Сети появилась информация о разбойном нападении на дом главы охранного предприятия в Экибастузе. В полиции возбудили уголовное дело.

В одном из Telegram-каналов сообщалось, что мужчина зачислил на депозит крупную сумму денег (по некоторым данным, 69 млн тенге), а ближе к вечеру к нему домой заявились трое неизвестных, вооруженных ножами и пистолетом, которые пытали его.