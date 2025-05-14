Мужчина проник в дом жительницы Алматы и воспользовался ее уязвимым положением

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. По данным ДП города, он проник в дом пожилой женщины и похитил деньги, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в городе раскрыт факт грабежа, совершенного в одном из жилых домов.

"Задержан подозреваемый - 39-летний мужчина, который в ночное время незаконно проник в квартиру пожилой женщины и, воспользовавшись ее уязвимым положением, открыто завладел денежными средствами.

Подозреваемый был установлен и задержан. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия", - сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В сентябре прошлого года в области Жетісу пожилая женщина после нападения незнакомца лишилась 300 тыс. тенге и нуждалась в медицинской помощи. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении.

До этого в Астане ограбили 87-летнюю пенсионерку. Нападение произошло в дневное время возле подъезда жилого дома. У пожилой женщины вырвали из рук сумку. Подозреваемого задержали. Во время расследования полицейские установили его причастность еще к одному грабежу.

А на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.