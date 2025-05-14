Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина проник в дом жительницы Алматы и воспользовался ее уязвимым положением

Опубликовано:

Ограбил алматинку
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. По данным ДП города, он проник в дом пожилой женщины и похитил деньги, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в городе раскрыт факт грабежа, совершенного в одном из жилых домов.

"Задержан подозреваемый - 39-летний мужчина, который в ночное время незаконно проник в квартиру пожилой женщины и, воспользовавшись ее уязвимым положением, открыто завладел денежными средствами.

Подозреваемый был установлен и задержан. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия", - сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В сентябре прошлого года в области Жетісу пожилая женщина после нападения незнакомца лишилась 300 тыс. тенге и нуждалась в медицинской помощи. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении.

До этого в Астане ограбили 87-летнюю пенсионерку. Нападение произошло в дневное время возле подъезда жилого дома. У пожилой женщины вырвали из рук сумку. Подозреваемого задержали. Во время расследования полицейские установили его причастность еще к одному грабежу.

А на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244807-muzhchina-pronik-v-dom-zhitelnicy-almaty-i-vospolzovalsya-ee-uyazvimym-polozheniem-video/