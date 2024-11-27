Срок грозит жителю Карагандинской области из-за утюга и перфоратора

В городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в городе Сарани задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, задержанный проник в хранилище одного из предприятий и похитил несколько предметов, включая портативную автомойку, строительный утюг, перфоратор и электрический кабель.

Потерпевшая сторона оценивает ущерб в 80 тысяч тенге.

"Подозреваемый признал свою вину, вещественные доказательства изъяты. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в полиции.

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Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали 19-летнего парня по подозрению в мошенничестве: по версии следствия, он обманом завладел мопедом 17-летнего подростка.

Помимо этого, полиция региона недавно задержала подозреваемого в краже. По версии следствия, он проник в квартиру 30-летней потерпевшей и похитил планшет. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.