"Супруг нанес ножевые ранения и скрылся": подозреваемого задержали в Кокшетау

В Кокшетау на улице произошло нападение на женщину, она получила ножевые ранения. По подозрению в преступлении задержали ее мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

О нападении на жительницу Кокшетау написал Telegram-канал kris_p_astana.

"В Кокшетау на улице Ауельбекова произошел инцидент с нападением: мужчина с ножом набросился на женщину. Как позже выяснилось, нападавшим оказался супруг потерпевшей", - говорится в посте.

Информацию подтвердили в ДП Акмолинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что супруг потерпевшей в ходе бытового конфликта нанес ей ножевые ранения и скрылся. Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Расследование продолжается", - рассказали в ДП региона.

Ранее жителя Кызылординской области обвинили в избиении жены деревянной шваброй за отсутствие обеда. Согласно заключению экспертизы, женщине был причинен вред здоровью легкой степени. В суде супруги примирились, и муж избежал наказания.

В начале мая в Алматы произошло убийство женщины в результате ножевых ранений. В преступлении подозревают ее гражданского супруга, который ранее работал в полиции. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя. Женщина получила несколько ударов ножом в сердце. Подсудимый признал свою вину.