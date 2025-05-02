Казахстанка не приготовила обед мужу и была избита шваброй

Казахстанца обвинили в избиении жены деревянной шваброй за отсутствие обеда. В суде супруги примирились, и муж избежал наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК) рассмотрел Шиелийский районный суд.

"Подсудимый 23 февраля 2025 года примерно в 16:40 по месту жительства в ходе словесной ссоры со своей законной супругой на почве того, что последняя не приготовила обед, в состоянии гнева нанес ей несколько сильных ударов по обеим рукам деревянной шваброй, причинив ей умышленное легкое телесное повреждение", - установил суд.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшей был причинен вред здоровью легкой степени.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он сообщил, что потерпевшая его простила, они примирились, и выразил искреннее раскаяние в содеянном, попросив освободить его от уголовной ответственности.

В суде потерпевшая подтвердила, что простила подсудимого, не имеет к нему претензий, примирилась с ним и просит освободить его от уголовной ответственности.

Действия подсудимого квалифицировали как уголовный проступок. По ч.1 ст.68 УК РК, лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не повлекшее смерть потерпевшего, при примирении с потерпевшим, в том числе в порядке медиации, и возмещении причиненного ущерба подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Постановлением Шиелийского районного суда подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Уголовное дело прекратили.

Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее в Шиелийском районе Кызылординской области 42-летняя казахстанка попала в реанимацию в тяжелом состоянии, пострадав от ударов топором. В нападении подозревают ее мужа.