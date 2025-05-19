Экс-вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор в Астане

В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру спорта Ерлану Кожагапанову, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении, передает корреспондент NUR.KZ.

Его приговорили к трем годам лишения свободы.

"Ерлана Кожагапанова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным запретом занимать должность на госслужбе, суде, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, нацхолдингах и нацкомпаниях", - объявили в суде.

Срок наказания Кожагапанову зачтут с начала содержания под стражей, с 1 марта 2024 года – 1 день содержания за 1,5 дня лишения свободы.

Вторую фигурантку дела, руководителя компании "Success К" Ляззат Коккозову, признали виновной по части 4 статьи 190 "Мошенничество" и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Ей также судом запрещено занимать руководящие должности на 7 лет.

Отметим, что согласно статье 361 УК РК, использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления, стало известно в начале марта прошлого года.

В июле Антикор сообщил, что расследование по делу завершено.

В ведомстве отмечали, что вместе с экс-министром обвиняемыми по делу проходит руководство подрядной организации. Их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств.

Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.

В январе дело было направлено в суд.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Кожагапанов Ерлан Токтарханович родился в 1968 году в Алматинской области.

Должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды – с 2017 по 2019 годы, а также с апреля по сентябрь 2021 года