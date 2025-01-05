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Хищения на миллиард тенге: дело бывшего вице-министра передали в суд

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Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта - фигурантов дела предали суду, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений.

Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге.

13 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

В Антикоре также уточнили, что, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В начале марта 2024 года сообщалось о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Летом минувшего года Антикор сообщил что завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта РК Ерлана Кожагапанова. Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208150-hishcheniya-na-milliard-tenge-antikor-zavershil-rassledovanie-v-otnoshenii-byvshego-vice-ministra-kultury/

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