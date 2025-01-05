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КНБ ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане

Опубликовано:

Сотрудник КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

В Комитете Национальной безопасности рассказали о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КНБ сообщили, что их сотрудники проводят комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны транснациональных и региональных преступных групп.

Так, в 2024 году комитетом совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - сообщили в ведомстве.

Мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.

В конце декабря стало известно, что завершены судебные процессы по расследованным Комитетом национальной безопасности уголовным делам в отношении двух других граждан Казахстана. По данным ведомства, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии. Обоим были назначены различные сроки отбывания наказания.

На днях сообщалось, что завершены судебные процессы в отношении двух граждан Казахстана, ранее задержанных КНБ за пропаганду терроризма и иные преступления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208099-knb-likvidiroval-19-osobo-opasnyh-opg-v-kazahstane/

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