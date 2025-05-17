Бывшего замначальника ДКНБ Маната Сарбасова судят в Шымкенте

Дело бывшего первого заместителя начальника ДКНБ по Шымкенту Маната Сарбасова рассматривается в суде. Его обвиняют по ряду статей, передает МИА "Казинформ".

В Шымкенте проходит громкий судебный процесс в отношении бывшего первого заместителя начальника ДКНБ Маната Сарбасова. Его обвиняют в мошенничестве, получении взяток и принуждении к их даче.

Ему предъявлено два резонансных эпизода.

По первому свидетель Эльмира Дуйсенкызы пояснила, что у частной школы экс-замглавы ДКНБ с 2007 года и на протяжении двух лет ежемесячно требовал платить деньги за покровительство из-за фиктивно устроенных сотрудников. Сначала сумма составляла 1 млн тенге, потом выросла до 5 млн тенге.

Кроме того, заявила свидетель, Сарбасов добивался трудоустройства в учреждение своих родственников и знакомых.

По словам Дуйсенкызы, общая сумма незаконных выплат достигла 435 млн тенге.

Когда началась проверка Антикора по факту мошенничества и подделки документов на 278 млн тенге, женщина заявила на Сарбасова в КНБ, на основании чего на него возбудили уголовное дело.

Второй эпизод связан с закупками медоборудования и средств защиты во время пандемии в 2020 году. Ущерб государству оценили на сумму свыше 100 млн тенге.

Вместе с бывшим первым заместителем начальника ДКНБ на скамье подсудимых оказался его экс-помощник. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов.

Также перед судом предстали экс-заместитель главы городского управления здравоохранения, ранее осужденный и выплативший штраф в размере 5,5 млн тенге, и представитель управления строительства, который курировал поставки медоборудования.

Суд проходит с участием присяжных заседателей.

Напомним, также Манат Сарбасов фигурировал в громком деле против экс-замакима Шымкента Максута Исахова. Бывшего чиновника обвиняли в покушении на дачу взятки первому заместителю начальника ДКНБ.

По версии следствия, Максут Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тыс. долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против него.

Во время судебного процесса подсудимый заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

В итоге Максута Исахова приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы.