Сотни алкоголиков и бездомных поверили обещаниям легкой жизни в Алматы и оказались в долгах перед банками

В Акмолинской области жертвами мошенников стали сотни неблагополучных граждан. Их привозили в Алматы, фиктивно оформляли на работу и затем брали на них кредиты, передает сайт телеканала КТК.

В Акмолинской области расследуют масштабный случай мошенничества. Аферисты орудовали с рекордным размахом. Жертвами обмана стали сотни бездомных, алкоголиков и просто неблагополучных лиц.

Все они оказались в долгу перед банками, поверив преступникам, которые обещали новую жизнь.

Бедолагам из глубинки предлагали переезд в Алматы. Жить в мегаполисе якобы можно будет совершенно бесплатно, при этом работать не придется. Такому везению все почему-то охотно верили.

Аферисты действительно привозили людей в Алматы, селили их в съемных квартирах, приводили в порядок внешность и устраивали на работу в подставные компании.

Как только появлялись первые пенсионные отчисления, людей приводили в банки и оформляли на них солидные кредиты, а после моментально отправляли на родину.

По делу установлено 26 подозреваемых, 17 из них арестованы, двое в розыске. По данным следствия, преступная группа работала четыре года. Кредиты потерпевших исчисляются десятками миллионов.

"Им отдавали небольшой процент с этого кредита, иногда вообще не отдавали, просто отправляли назад. На сегодняшний день мы установили несколько ТОО, на которых эти лица оформлялись, по этим ТОО мы вычислили более 450 потерпевших. Это жители разных регионов нашей страны, большинство из них из Акмолинской области, Северо-Казахстанской, Жамбылской области, Алматинской области и города Алматы", - рассказал заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип.

Источник: КТК

Напомним, ранее в апреле прокурорами Акмолинской области была пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, оформившей незаконные кредиты на 450 человек на сумму около 5 млрд тенге.

До этого в Акмолинской области осудили пять человек по делу о мошенничестве, а также выявили нарушения законности сотрудниками банков при оформлении кредитов.

А в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в совершении 25 эпизодов мошенничества. Задержанная, по данным следствия, обманывала горожан под предлогом оказания помощи в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме.