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Более 100 казахстанцев оказались должны от 100 тысяч до 15 млн тенге

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Молоток судьи и тенге
Молоток судьи и деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

В Акмолинской области осудили пять человек по делу о мошенничестве, а также выявили нарушения законности сотрудниками банков при оформлении кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении пятерых человек за совершение мошенничества в группе лиц по сговору, неоднократно, в крупном размере (п.1, 4 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в Бурабайском районном суде.

По материалам суда ранее судимая казахстанка, пользуясь трудным материальным положением граждан, предлагала им помощь в оформлении кредита.

"При этом получала 50% от полученной суммы с последующим обещанием выплатить, но не исполняла обязательства. Завладев денежными средствами потерпевших, переставала выходить на связь.

Также она предложила четырем знакомым заняться преступной деятельностью, которым платила вознаграждение за посредничество в поиске и привлечении граждан", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, подсудимые обманули 108 человек на суммы от 100 тыс. до 15 млн тенге каждого. Свои преступные действия они совершили в период с 24 февраля 2022 года по январь 2024 года.

Вина осужденных была доказана их признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими документами и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей у четверых осужденных, признание вины, чистосердечное раскаяние всех подсудимых, а также отягчающим обстоятельством у одной из подсудимых - опасный рецидив преступлений.

Приговором суда ранее судимой казахстанке назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы, другому подсудимому - 3 года лишения свободы. Трех подсудимых приговорили к ограничению свободы сроками на 4 года и 3 года 6 месяцев.

Суд разъяснил потерпевшим о порядке разрешения исков о возмещении ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка для принятия мер по недопущению впредь фактов нарушения законности сотрудниками банков при оформлении кредитов", - подчеркнули в суде.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Ранее в СКО установили грубое нарушение со стороны банка, который продолжил взыскание кредита, оформленного на потерпевшего мошенниками. Житель Петропавловска обратился в суд и просил признать незаконным бездействие частного судебного исполнителя и его отказ в приостановлении исполнительного производства.

А в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в совершении 25 эпизодов мошенничества. Задержанная, по данным следствия, обманывала горожан под предлогом оказания помощи в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206647-bolee-100-kazahstancev-okazalis-dolzhny-ot-100-tysyach-do-15-mln-tenge/

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