Особо опасным оказалось содержимое сумки девушки в Алматы (фото)

В Алматы полицейские задержали девушку, у которой при личном досмотре изъяли более 20 свертков с веществом. Экспертиза показала, что это "скорость", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали молодую женщину, подозреваемую в хранении и распространении синтетических наркотиков.

При личном досмотре у задержанной изъяли более 20 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это альфа-PVP - синтетический психостимулятор, известный также как "скорость".

Это вещество, по данным МВД, относится к категории особо опасных наркотиков.

Задержание. Фото: polisia.kz

Также полицейские изъяли мобильный телефон, через который, предположительно, координировалась противоправная деятельность.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее в марте в Алматы полицейские задержали мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты свертки с веществом. Экспертиза показала, что это "скорость" весом более 1 кг.

До этого в феврале стражи порядка задержали в Алматы 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. У нее нашли вещества, по экспертизе оказавшиеся кокаином и мефедроном.

До этого в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами с крупной партией синтетических наркотиков.

А в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории в поселке Асыл, в ходе которой была задержана семейная пара из Алматы. На месте обнаружили около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. Также был задержан подозреваемый в организации сети лабораторий.