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"Толпа парней избила двух мальчиков": массовая драка произошла в Астане

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Қазақ тілінде оқу
Драка в Астане
Драка в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане на 15 суток арестовали участников драки, которая произошла по улице Маметовой в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города. Ранее видео драки было опубликовано в Сети.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео драки, которая произошла в столице Казахстана. В описании к видео указано, что драка была в 4 утра по улице Маметовой.

"Толпа парней избила двух мальчиков. На кадрах видно, как одного сначала пинают ногой, а затем наносят несколько ударов кулаком", - сказано в описании к видео.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали публикацию.

"По данному факту все участники драки установлены. По предварительным данным, несовершеннолетний ошибочно зашел в чужую квартиру, где находились несколько молодых парней. После чего между ними возник конфликт.

В отношении задержанных составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По решению суда правонарушители арестованы на 15 суток", - сообщили в полиции.

Несколько дней назад Сети появилось видео из Актау, на котором двое подростков жестоко дерутся, лежа на земле и использую удушающие приемы, а вокруг собралась толпа очевидцев.

Ранее на видео сняли драку, которая произошла в Ауэзовском районе Алматы между женщинами. В ходе разбирательства выяснилось, что случилась словесная ссора на бытовой почве, но от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан.

На День Победы массовая драка мужчин произошла в Актау. Примерно 10 человек выясняли отношения на проезжей части. Из-за инцидента на дороге образовался затор. На место прибыл полицейский патруль. По словам стражей порядка, все участники драки были задержаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245536-tolpa-parney-izbila-dvuh-malchikov-v-astane-arestovali-uchastnikov-draki-video/