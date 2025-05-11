Массовой дракой группа мужчин "отпраздновала" День Победы в Актау (видео)

Видеозапись с кадрами драки в Актау появилась в соцсетях 10 мая. Группа мужчин из примерно 10 человек выясняла отношения на проезжей части. Их задержали.

В Telegram-канале Kozachkov Offside 10 мая опубликовали видеозапись массовой драки в Актау с описанием, что "вот таким способом парни из Актау отпраздновали День Победы и заодно открытие туристического сезона". Инцидент произошел напротив ресторана в 5-м микрорайоне города.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как группа мужчин из примерно 10 человек выясняет отношения на проезжей части. Двое сцепились в рукопашной схватке на асфальте, еще несколько человек подбегают и наносят удары одному из них. В нескольких метрах еще двое молодых людей пытаются достать друг друга, размахивая кулаками и ногами. Из-за инцидента на дороге образовался затор. На видео также видно, что на место прибыл полицейский патруль.

Ситуацию прокомментировали изданию Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области. По словам полицейских, все участники драки задержаны.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, в начале года в Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в 20 микрорайоне Актау. Здесь причиной драки стал семейный конфликт.