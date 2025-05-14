Мужчина наблюдал за дракой подростков и снимал происходящее на видео в Актау
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В Сети появилось видео из Актау, на котором двое подростков жестоко дерутся, лежа на земле и использую удушающие приемы, а вокруг собралась толпа очевидцев, передает NUR.KZ.
Видео с дракой детей разместил паблик cenzura.aktau в Instagram.
"По словам отца, несколько детей пришли "сломать" его ребенка", - говорится в публикации к видео.
На кадрах можно увидеть взрослого мужчину, возможно, отца одного из конфликтующих, который снимал потасовку, и, скорее всего, не предпринимал попыток остановить драку.
"До конца, до конца!" - можно услышать взрослый мужской голос на видео.
В пресс-службе ДП Мангистауской области заявили, что все участники конфликта установлены. Несовершеннолетних доставили в полицию вместе с родителями.
"По данному факту на отца составлен административный протокол по статьям 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей), 128 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения", - уточнили в ведомстве.
Также готовится материал для направления в Комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. В полиции заверили, что все виновные будут поставлены на профилактический учет.
Ранее на видео сняли драку, которая произошла в Ауэзовском районе Алматы между женщинами. В ходе разбирательства выяснилось, что случилась словесная ссора на бытовой почве, но от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан.
На День Победы массовая драка мужчин произошла в Актау. Примерно 10 человек выясняли отношения на проезжей части. Из-за инцидента на дороге образовался затор. На место прибыл полицейский патруль. По словам стражей порядка, все участники драки были задержаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244957-muzhchina-nablyudal-za-drakoy-podrostkov-i-snimal-proishodyashchee-na-video-v-aktau/