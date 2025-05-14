Мужчина наблюдал за дракой подростков и снимал происходящее на видео в Актау

В Сети появилось видео из Актау, на котором двое подростков жестоко дерутся, лежа на земле и использую удушающие приемы, а вокруг собралась толпа очевидцев, передает NUR.KZ.

Видео с дракой детей разместил паблик cenzura.aktau в Instagram.

"По словам отца, несколько детей пришли "сломать" его ребенка", - говорится в публикации к видео.

На кадрах можно увидеть взрослого мужчину, возможно, отца одного из конфликтующих, который снимал потасовку, и, скорее всего, не предпринимал попыток остановить драку.

"До конца, до конца!" - можно услышать взрослый мужской голос на видео.

В пресс-службе ДП Мангистауской области заявили, что все участники конфликта установлены. Несовершеннолетних доставили в полицию вместе с родителями.

"По данному факту на отца составлен административный протокол по статьям 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей), 128 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения", - уточнили в ведомстве.

Также готовится материал для направления в Комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. В полиции заверили, что все виновные будут поставлены на профилактический учет.

Ранее на видео сняли драку, которая произошла в Ауэзовском районе Алматы между женщинами. В ходе разбирательства выяснилось, что случилась словесная ссора на бытовой почве, но от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан.

На День Победы массовая драка мужчин произошла в Актау. Примерно 10 человек выясняли отношения на проезжей части. Из-за инцидента на дороге образовался затор. На место прибыл полицейский патруль. По словам стражей порядка, все участники драки были задержаны.