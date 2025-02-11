Добавляют наркотики в напитки: полицейские Астаны обратились к девушкам

Столичные полицейские обратились к девушкам из-за участившихся случаев наркопреступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата Астаны.

По информации полицейских, за последний год было выявлено более 8 тыс. наркопреступлений.

Подчеркивается, что нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам.

Им рекомендовали обратить внимание на тест-полоски с определением наркотических средств для защиты себя и своих близких.

В ведомстве пояснили, что такие полоски доступны в аптеках, не занимают много места и помогают определить наличие опасных веществ в течение минуты.

"Это простой, но эффективный способ предотвратить преступление и обеспечить свою безопасность", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.

Также в чатах WhatsApp распространялась информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы "клубничный квик" и другие вкусы, содержащие наркотик - кристаллический метамфетамин. Однако в МВД опровергли ее.